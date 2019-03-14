رياضة | مدير الوكالة المصرية للمنشطات يكشف حقيقة "عينة" طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الوكالة المصرية للمنشطات يكشف حقيقة "عينة" طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول ثبوت تعاطي طارق حامد لاعب وسط الزمالك للمنشطات ونتيجة العينة الإيجابية الخاصة بمباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية الافريقية.

وقال غنيم في تصريحات خاصة "ليست هناك أدلة رسمية على هذا الأمر حتى الآن ولم يصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم أي بيانات".



وتابع "إذا كان الأمر صحيحًا فلا يمكن الإعلان عن إسم أي لاعب إلا بعد توقيع العقوبة النهائية طبقًا للكود الدولي 2015 والكود المصري 2018".



وكان الزمالك قد فاز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية ليحتل الفريق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.