رياضة | جلسة بين أمير مرتضى وكهربا لحسم ملف التجديد عقب العودة من الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين أمير مرتضى وكهربا لحسم ملف التجديد عقب العودة من الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد امير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الابيض عقب العودة من الجزائر، من اجل مناقشة تعديل عقده.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتفاق بين رئيس النادي والمشرف على الكرة لتعديل عقد اللاعب وتحويله إلى الفئة الأولى وذلك بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب ٥ يوليو، ضمن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتاج الابيض للفوز او التعادل في اللقاء من اجل التواجد بدور الثمانية.