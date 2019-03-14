رياضة | جلسة بين أمير مرتضى وكهربا لحسم ملف التجديد عقب العودة من الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين أمير مرتضى وكهربا لحسم ملف التجديد عقب العودة من الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد امير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الابيض عقب العودة من الجزائر، من اجل مناقشة تعديل عقده.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك اتفاق بين رئيس النادي والمشرف على الكرة لتعديل عقد اللاعب وتحويله إلى الفئة الأولى وذلك بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالي.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب ٥ يوليو، ضمن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتاج الابيض للفوز او التعادل في اللقاء من اجل التواجد بدور الثمانية.
نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لإدارة ناديه ما أثير عن دخول الأهلي في خط المفاوضات معه للحصول على خدماته في الموسم الجديد.
وشدد محمود كهربا لإدارة الزمالك على التزامه بتعاقده مع الفريق وعدم تفكيره في الرحيل من الأساس، مشيرًا إلى أنه يتمنى الاستمرار مع الفريق.
وكشف عن عدم وجود مشكلة لديه فيما يتعلق بتوثيق عقده وأنه ملتزم مع النادي تمامًا لكنه طلب منهم ضرورة تعديل القيمة المالية الموجودة في عقده واعتبرها لا تتناسب مع إمكانياته وقدراته.
ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.
الزمالك يؤمن فرجاني ساسي لـ2023
يدرس مسئولو الزمالك تمديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023 بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها خلال الموسم الجاري.
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في 2021 لكن الإدارة ترغب في بقائه لفترة أطول وحسم الأمور مبكرًا للحفاظ على تركيزه وعدم تشتيت ذهنه بأية أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر بالإضافة إلى قطع الطريق على بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق ومحاولات لجلب عروض للاعب من أوروبا لكن الأمر مرفوض بشكل نهائي من جانب إدارة الزمالك المتمسكة به.
ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية