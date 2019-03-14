رياضة | رحمة المهندس تغيب عن طائرة الأهلي في بطولة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحمة المهندس تغيب عن طائرة الأهلي في بطولة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن غياب رحمة المهندس لاعبو الفريق الأول لكرة الطائرة، عن منافسات بطولة إفريقيا والتي ستقام بداية من يوم السبت المقبل.

وتأكد غياب رحمة المهندس، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي غيابها عن المشاركة في البطولة الأفريقية للأندية، والتي ينظمها النادي في مقره بالجزيرة.

وتغيب لاعبة النادي الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال معسكر الفريق الأخير في صربيا بكدمة شديدة في الظهر.