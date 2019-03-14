رياضة | حازم إمام جاهز لمواجهة الزمالك ونصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام جاهز لمواجهة الزمالك ونصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جاهز لمباراة الابيض المقبلة إمام نصر حسين داي الجزائري وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الوقت الأخير.

ومن المقرر أن يتواجد إمام في قائمة الزمالك للمباراة بعد أن أصبح جاهز للمشاركة مرة آخرى، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق بالأمس بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب ٥ يوليو، ضمن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتاج الابيض للفوز او التعادل في اللقاء من اجل التواجد بدور الثمانية.

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