رياضة | كيف علق ميسي على هاتريك رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف علق ميسي على هاتريك رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النجم الأرجنتين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد قيادة الأخير لفريقه للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ونجح رونالدو في تسجيل ثلاثية تاريخية في عودة يوفنتوس القوية على ملعب أمام أتليتكو مدريد بعد الخسارة ذهابا بهدفين نظيفين.

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وقال ميسي في تصريحات لقناة بي ان سبورتس، عقب مباراة برشلونة وليون، رونالدو استطاع عزف أمسية سحرية بتسجيله ثلاثة أهداف.

وأضاف ميسي: "يوفنتوس استحق الفوز بقيادة رونالدو، الذي قدم أداءً رائعا، وسجل ميسي هدفا من ضربة جزاء ضمن خماسية برشلونة في مرمى ليون بإياب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعب الكامب نو.