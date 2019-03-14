اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ورين (بث مباشر) yalla shoot

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يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ورين (بث مباشر) yalla shoot

يستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره ستاد رين الفرنسي، في إطار إياب مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليج"، وستنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ورين (بث مباشر) yalla shoot

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وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب "الإمارات" معقل الفريق الإنجليزي، عبر قناة «بي إن سبورت HD1»، وسيتولى التعليق عليها محمد بركات.

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ورين (بث مباشر) yalla shoot

ويخوض أرسنال، بقيادة الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى للفريق، طامحاً في تعويض خسارة الذهاب بثلاثية مقابل هدف واحد، ومنتشياً بفوزه الأخير على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة فى الدورى الإنجليزى، وسيكون أرسنال معززاً بمهاجمه الفرنسى ألكسندر لاكازيت بعد قرار الاتحاد الأوروبى "يويفا" برفع الإيقاف عنه الذى دام ثلاث مباريات بعد تعرضه للطرد خلال لقاء باتى بوريسوف فى ذهاب دور الـ32 من الدورى الأوروبى، بعد اعتدائه على لاعب من الفريق الخصم.