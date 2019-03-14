شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ينفي إيجابية تحليل منشطات لاعبي الزمالك: «شائعة مغرضة وسخيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن لا أساس من الصحة لما أثير في أحد المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بخصوص إيجابية عينات تحليل المنشطات للاعبي الفريق، التي تم أخذها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.

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وأوضح المشرف العام أن تلك الإشاعة المغرضة الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة، الأحد المقبل، أمام نصر حسين داي الجزائري، مؤكدا استحالة تناول أي لاعب بالفريق أي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق.

انتشرت تقارير صحفية، أمس، تفيد إلى أن الاتحاد الأفريقي «كاف» بصدد اتخاذ قرارات رادعة عقب اكتشاف وجود عينات إيجابية في تحليل المنشطات في مباراة الزمالك وجورماهيا.

وكان الزمالك قد فاز برباعية نظيفة على حساب جورماهيا الكيني بملعب برج العرب بالاسكندرية واقترب من بلوغ ربع نهائي الكونفيدرالية، حيث يكفيه التعادل أمام نصر حسين داي بالجزائر في اللقاء الذي سيجمعهما يوم الأحد المقبل، في السادسة مساء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.