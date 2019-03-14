شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد وديتي المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من الشركة المنظمة لوديتي المنتخب الأوليمبي مع نظيريه الأمريكي والهولندي، يفيد بتحديد موعد المباراتين، خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق في إسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 مارس الجاري.

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وتقام ودية المنتخب الأوليمبي مع أمريكا يوم 22 مارس في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

أما ودية المنتخب أمام هولندا فتقام يوم 26 من الشهر نفسه في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، إعلان قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم يوم الجمعة المقبل، من أجل خوض معسكر إسبانيا ضمن برنامج الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا (تحت 23 عامًا) التي تستضيفها القاهرة شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.