شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال، غدًا الجمعة، في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، بمدينة «نيون» السويسرية«وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.
وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هي «ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس».
وتعد هذه المرة هي الأولى التي تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية في الدور ربع النهائى لدورى الأبطال منذ موسم 2008- 2009
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