مروان محسن مهدد بالغياب عن مواجهة الساورة

يخضع مروان محسن، مهاجم الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، الخميس، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شعر ببعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية أمس.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد في تصريحات لـ "كووورة" في وقت سابق أن مروان محسن سيكون جاهزا للقاء شبيبة الساورة الجزائري، المقرر له بعد غدٍ، السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة الساورة، من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب، علما بأن الساورة يتصدر برصيد 8 نقاط.
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