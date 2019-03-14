مدرب حراس الأهلي يزف خبرا جيدا عن الشناوي

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، على صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طارق في تصريحات صحفية: "نخطط لتحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي".

وأوضح أن حراسة مرمى الفريق بخير، وأنه لا داعي للقلق، مؤكدًا على تحسن حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم، والتي أجبرته على مغادرة مباراة فيتا كلوب الأخيرة.

وقال إن حالة الحارس تحسنت بشكل كبير، وباتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة، عكس ما يتردد في هذا الشأن.

وأشار سليمان إلى أن فرص محمد الشناوي في التواجد بالتشكيلة الأساسية أمام بطل الجزائر قوية، خاصة أن هناك 48 ساعة قبل على موعد المباراة، مشددًا على أن عملية تجهيز الحارس مستمرة ويدعمها أيضا تحسن حالته وتخلصه من آلام الإصابة بشكل تدريجي.

وأضاف أن حراسة مرمى الفريق أمام شبيبة الساورة لم تُحسم بين محمد الشناوي وعلى لطفي، خاصة مع ارتفاع فرص الشناوي في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية، بعد مشاركته في جزء من التدريبات أمس.

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وانتقل سليمان للحديث عن علي لطفي، مؤكدًا أنه حارس جيد جدًا ويمتلك خبرات كبيرة وأن خطوة التعاقد معه في وقت سابق جاءت بعد مراقبته بشكل جيد، وبعد أن قدم مستويات رائعة مع فريقه السابق إنبي.

وأكد أن لطفي شارك في مباراة فيتا كلوب الأخيرة وسط ظروف صعبة للغاية، ولكنه نجح في الظهور بشكل جيد رغم الهدف الذي سكن شباكه.

وأوضح أنه يسعى دائمًا لتجهيز جميع حراس الأهلي من أجل الاستعانة بأحدهم في أي ظروف صعبة يتعرض لها الفريق، كما حدث بعد إصابة شريف إكرامي في عضلة السمانة وبعده إصابة الشناوي أمام فيتا كلوب.

وأردف: "لطفي حارس موهوب، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مشاركته في نحو 180 مباراة مع فريقه السابق، كما أنه كان أحد العناصر الأساسية في منتخبات الشباب، وسبق له المشاركة في كأس العالم للشباب عام 2009".

وكشف طارق سليمان تفاصيل رسائله إلى على لطفي خلال التدريبات الماضية، قائلاً: "تحدثت مع الحارس، وأكدت له أهمية التركيز في المرحلة المقبلة وعدم التفكير في الماضي، وأن يكون ظهوره الجيد في مباراة فيتا كلوب بمثابة خير بداية للقادم، مع التشديد على ضرورة التركيز؛ من أجل تقديم أداء مميز حال مشاركته أساسيًا في مباراة شبيبة الساورة المقبلة".