المنتخب السعودي الأول يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الذي سيقام في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدرب الوطني يوسف عنبر للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، ويأتي تزامناً مع أيام الفيفا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى مصطفى ملائكة وعبدالله الصالح وعبدالله الجدعاني.

Advertisements

وفي خط الدفاع، يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

وفي الوسط، وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامه الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

وفي خط الهجوم، عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

وسيخوض المنتخب الأول معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يوم 21 مارس في أبوظبي، وفي المباراة الثانية سيواجه منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من ذات الشهر في الرياض.