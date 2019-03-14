الفرق المتأهله لدوري ابطال اوروبا...

جدة - عمرو شويل انتهت الجولة الأخيرة من دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا أمس الأربعاء، بعد تغلب الفريق الإنجليزى ليفربول على بايرن ميونخ الألمانى واكتساح برشلونة الإسبانى للفريق الفرنسى ليون، ليكتمل الثمانية فرق المتأهلة للدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتى الإنجليزى قد حجز مقعده فى ربع نهائى البطولة على حساب شالكه الألمانى، وتأهل يوفنتوس الإيطالى بصعوبة لنفس الدور بعد مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد بفضل نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فى مواجهتى الثلاثاء.

ونجح أياكس الهولندى فى إقصاء ريال مدريد حامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية، كما حجز توتنهام مقعده فى الدور ربع النهائى بعد عبور بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين 4/0، فيما تأهل فريقى مانشستر يونايتد وبورتو على حساب باريس سان جيرمان وروما على الترتيب من الأسبوع الماضى.