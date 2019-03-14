شكرا لقرائتكم مروان محسن يخضع للفحص الطبى قبل مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق المران المسائى اليوم، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذى شعر ببعض الآلام فى العضلة الخلفية أمس، وكان اللاعب قد اشتكى من بعض الآلام الخفيفة فى العضلة الخلفية أمس، حيث يقوم الجهاز الطبى بالاطمئنان على اللاعب، الذى تبقى فرصة قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى.

جدير بالذكر أن أحد الفنادق بمدينة برج العرب بالإسكندرية تشهد ظهر غد الجمعة الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى.

ويحضر الاجتماع وفد من الأهلى يضم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، بالإضافة إلى مسئولى نادى شبيبة الساورة الجزائرى، وكذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، فى حضور مسئولى مديرية أمن الإسكندرية، ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية للمباراة، وكذلك الزى الخاص بالفريقين وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى السادسة من مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ختام منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.