شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد عقد كهربا بعد مواجهة نصر حسين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل مسئولو الزمالك، عقد جلسة مع كهربا صانع ألعاب الفريق من أجل تعديل عقده عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يأتى تفضيل مسئولى الزمالك بتعديل عقد "كهربا" عقب مواجهة نصر حسين داى، نظرا للتركيز مع الفريق فقط فى المواجهة القادمة التى ستحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية.

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يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل مع نصر حسين داى للتأهل مباشرة لدور ربع النهائى الإفريقى بغض النظر عن نتائج المنافسين.