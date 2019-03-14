مدرب ليون: ميسي كان فى مزاجه فمن يستطيع إيقافه...

جدة - عمرو شويل كال مدربا برشلونة وأولمبيك ليون المديح لليونيل ميسى قائد الفريق الكتالونى بعد الفوز 5-1 على ضيفه الفرنسى والتأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وافتتح ميسى التسجيل باستاد "كامب نو" بركلة جزاء على طريقة "بانينكا" وأعاد السيطرة لبرشلونة بعدما قلص ليون الفارق إلى 2-1 عندما أحرز الهدف الثالث الحاسم بعد مراوغته أربعة مدافعين.

ومزق اللاعب الأرجنتينى، الذى وعد فى بداية الموسم "ببذل كل ما لدى لعودة الألقاب الجميلة إلى نو كامب"، دفاع ليون بصناعة الهدفين الرابع والخامس إلى جيرار بيكى وعثمان ديمبلى على الترتيب.

وأبلغ إرنستو بالبيردى مدرب برشلونة الصحفيين "نشعر بحماس فى دورى الأبطال وأيضا ليونيل مسى قدم أداء مذهلا وكان استثنائيا".

وقال برونو جينيسيو مدرب ليون "ميسى كان فى مزاج دورى الأبطال، أنه عبقرى ويمكنه فعل أشياء لا يستطيع أحد أن يفعلها. فى بعض الأحيان لا يمكن إيقافه".

وعادل كريستيانو رونالدو رقم ميسى القياسى بثمانى ثلاثيات فى دورى الأبطال فى انتصار يوفنتوس 3-صفر على أتليتيكو مدريد.

وبدأ اللاعب الأرجنتينى المباراة بنية واضحة وهدد مرمى أنطونى لوبيز حارس ليون بتسديدة قوية فى الدقائق الأولى.

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وتعاون بشكل رائع مع المهاجم لويس سواريز وكاد أن يحسم المباراة فى بداية الشوط الثانى عندما راوغ ماتيو جورجلين حارس ليون البديل قبل أن يبعد الدفاع الكرة من على خط المرمى.

وحصل على فرصتين لإكمال الثلاثية ضد ليون الذى تراجع مستواه لكنه فضل تقديم الهدفين إلى بيكى وديمبلى.

وقال ميسى "نزلنا إلى أرض الملعب لحسم الأمور مبكرا ومررنا الكرة سريعا وكنا فى أفضل حالاتنا".