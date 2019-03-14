شكرا لقرائتكم شبيبة الساورة الجزائرى يصل القاهرة مساء اليوم لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل فريق شبيبة الساورة الجزائرى القاهرة فى السادسة مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلى، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، فى إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتوجه الفريق الجزائرى من مطار القاهرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق لمدة يومين، وفقا لأجندة الجهاز الفنى التى حددها قبل موعد وصوله إلى القاهرة، ويستعد الجهاز الإدارى بالأهلى لاستقبال بعثة الساورة، من مطار القاهرة، ومرافقتهم إلى فندق الإقامة فى الإسكندرية، وتوفير سُبل الراحة أمامهم، ليكون استقبال جيد للأشقاء الجزائريين.

فى الوقت الذى أنهى الجهاز الإدارى بالأهلى جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائرى، وأبدى مسئولو الأهلى استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائرى، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف.

ووفقا لنظام الكاف، يؤدى فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب فى السادسة مساء الجمعة.