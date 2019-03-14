البرازيلى إيدير ميليتو أولى صفقات زيدان لترميم ريال مدريد...

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جدة - عمرو شويل حسم الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، أولى صفقات الملكى استعداداً للموسم المقبل 2019/2020. أعلن نادى ريال مدريد عبر الموقع الرسمى على الإنترنت، إنه تم الاتفاق بشكل رسمى مع مسئولى بورتو على ضم البرازيلى إيدير ميليتو جناح الفريق البرتغالى بدءاً من الموسم المقبل ولمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025. Advertisements يعد إيدير ميليتو البالغ من العمر 21 عاماً أحد المواهب الفنية داخل صفوف بورتو البرتغالى، حيث شارك مع فريقه 34 مباراة بالموسم الجارى وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين. ويسعى فريق ريال مدريد تدعيم صفوف الملكى من أجل منح الفرصة للفرنسى زين الدين زيدان لبناء فريق قوى قادر على حصد البطولات الموسم المقبل.

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