ديمبلى يمنح كوتينيو قبلة الحياة فى برشلونة...

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جدة - عمرو شويل تلقى نادى برشلونة الإسبانى، ضربة موجعة بعد ساعات قليلة من التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا. أعلن نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى، أن الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى سيبتعد عن الملاعب من 3 – 4 أسابيع، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو ما يمنح البرازيلى فيليب كوتينيو قبلة الحياة للاستمرار فى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مدة أطول. Advertisements وكان عثمان ديمبلى سجل هدفاً فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. وسيغيب عثمان ديمبلي عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس، واسبانيول وفياريال وقد يمتد غيابه إلى مباراة اتلتيكو مدريد المحدد لها السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

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