شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يواجه أمريكا وهولندا 22 و26 مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، موعد وديتىّ الفراعنة أمام أمريكا يوم 22 مارس الجارى، وهولندا يوم 26 من نفس الشهر. وتقام مباراة المنتخب الأولمبى أمام أمريكا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أما لقاء هولندا فى تمام الرابعة عصرًا. ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أقصى استفادة فنية من الوديتين القويتين أمام أمريكا وهولندا فى إطار إعداد منتخب مصر لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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