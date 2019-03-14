شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز محمد الشناوى برفع الحمل التدريبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى رفع الحمل التدريبى لمحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق خلال المران الذى يقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس، وكان الشناوى قد شارك فى بعض الوحدات التدريبية الخفيفة أمس تحت إشراف طارق سليمان، كخطوة أولى لتجهيز اللاعب الذى يعانى من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم.

وبات من المنتظر أن يشهد مران الأهلى اليوم زيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجى للشناوى من أجل تجهيزه للتواجد ضمن قائمة الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائرى.

محاضرة بالفيديو

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يعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بمباراة شبيبة الساورة الجزائرى، وتوجيه بعض التعليمات الخاصة بالمباراة التى تقام يوم السبت المقبل فى ختام مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعرض لاسارتى، مع اللاعبين لقطات من بعض المواجهات التى خاضها فريق الساورة، والحديث عن الجانب الفنى والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الجهاز الفنى لمواجهة بطل الجزائر، والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى من خلال التدريبات اليومية.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير بالقاهرة عصر اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.