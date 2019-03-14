شكرا لقرائتكم ساديو ماني وميسى ورونالدو يتنافسون على لاعب الأسبوع بإياب دور الـ16... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الاسبوع" في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الاسبوع" في مسابقة دوري ابطال اوروبا، والتي ضمت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب ساديو ماني.

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وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو ماني "هدفين" في فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1.

أما ليروي ساني فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى في فوز مانشستر سيتي على شالكه الألماني بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسي "هدفين" وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1.