بيرت فان مارفيك يقترب من تدريب الإمارات...

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جدة - عمرو شويل اقترب الهولندى بيرت فان مارفيك المدير الفنى السابق لأستراليا من تدريب منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة خلفا للإيطالى ألبرتو زاكيرونى.

وتم إقالة الإيطالى زاكيرونى من تدريب منتخب الإمارات بعد نهاية بطولة كأس أمم آسيا 2019، التى استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة فى يناير وفبراير الماضى، والتى وصل فيها "الأبيض" إلى الدور نصف النهائى.

كشفت صحيفة "دى تيليجراف" الهولندية أن فان مارفيك بات أقرب المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتى خلال الفترة المقبلة، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، على أن يستمر المدرب الهولندى فى قيادة المنتخب الإماراتى حتى بطولة كأس العالم 2022.

فان مارفيك قاد العديد من الفرق والمنتخبات خلال الفترة الماضية، أبرزها المنتخب الهولندى الذى وصل معه إلى نهائى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى المباراة النهائية، وقاد المدرب الهولندى المنتخب السعودى للتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وقاد المنتخب الأسترالى فى البطولة، بالإضافة إلى وصوله معه إلى الدور ربع النهائى من كأس أمم آسيا 2019 قبل الخروج أمام المنتخب الإماراتى نفسه.