شكرا لقرائتكم برشلونه يستطلع آراء مشجعيه عن أمنياتهم فى قرعة دورى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع نادى برشلونة الأسبانى آراء متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعى عن أمنيات مشجعيه فى الخصم المفضل لهم فى دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا من الـ7 فرق المتأهلة، وذلك بعد تغلب الفريق الكتالونى على ليون الفرنسى بخمسة أهداف مقابل هدف فى مباراة العودة مساء أمس الأربعاء، حيث نشر صورة بها شعار الفرق المتأهلة ودون عليها "خصمك المفضل فى دور الثمانية؟" .

وانحصرت رغبة عدد كبير من مشجعى النادى الكاتالونى تعليقا على هذا التساؤل، على مواجهة الفريق البرتغالى بورتو وأياكس الهولندى ومانشستر يونايتد الأنجليزى وتوتنهام الأنجليزى، كما تمنت جماهير البارسا الابتعاد عن مقابلة مانشستر سيتى الإنجليزى ويوفينتوس الإيطالى وليفربول الأنجليزى فى دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا العام الماضى 2018 مع كل من ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس ومانشيستر سيتى وبايرن ميونخ وروما واشبيلية، حيث اصتطدم بالفريق الإيطالى "روما" وودع البطولة من دور الثمانية .