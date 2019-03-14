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شكرا لقرائتكم مدرب تشيلسى ينتقد أرضية الملعب الأولمبى بكييف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر ماوريسيو سارى مدرب تشيلسى، عن عدم رضاه عن حالة الاستاد الأولمبى فى كييف، قبل أن يلعب فريقه هناك فى إياب دور الستة عشر بالدورى الأوروبى لكرة القدم اليوم الخميس.
وفاز تشيلسى بمباراة الذهاب على دينامو كييف فى لندن 3-صفر وتدرب على ملعب المباراة يوم الأربعاء.
وقال سارى للصحفيين "الملعب غير جيد وأعتقد أنهمن الخطر اللعب عليه أى نوع من كرة القدم. أنه خطير ويمكن أن يتسبب فى إصابات".
وأضاف "لا أعرف السبب وراء ذلك وربما يكون الشتاء لأنى لعبت هنا منذ عامين وكان الملعب رائعا لكنه الآن خطير جدا".
واستضاف الاستاد الأولمبى نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول العام الماضى حيث فاز الفريق الإسبانى 3-1 وتوج باللقب.
وكان سارى يتولى تدريب نابولى عندما فاز على دينامو 2-1 فى هذا الملعب خلال دور المجموعات بدورى الأبطال موسم 2016-2017.
وسيفتقد تشيلسى المهاجم جونزالو هيجواين بسبب المرض بينما قال سارى أنهمن المرجح أن يدخل كالوم هودسون أودوى التشكيلة الأساسية.
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