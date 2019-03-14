مدرب تشيلسى ينتقد أرضية الملعب الأولمبى بكييف...

جدة - عمرو شويل عبر ماوريسيو سارى مدرب تشيلسى، عن عدم رضاه عن حالة الاستاد الأولمبى فى كييف، قبل أن يلعب فريقه هناك فى إياب دور الستة عشر بالدورى الأوروبى لكرة القدم اليوم الخميس.

وفاز تشيلسى بمباراة الذهاب على دينامو كييف فى لندن 3-صفر وتدرب على ملعب المباراة يوم الأربعاء.

وقال سارى للصحفيين "الملعب غير جيد وأعتقد أنهمن الخطر اللعب عليه أى نوع من كرة القدم. أنه خطير ويمكن أن يتسبب فى إصابات".