شكرا لقرائتكم أميسي التعاون: الهلال الأقرب للدوري والدوسري أفضل لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر البوروندي سيدريك أميسي، لاعب التعاون، أن الهلال سيحقق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لأفضليته هذا الموسم، وأشار إلى أن سالم الدوسري لاعب الهلال يعتبر أفضل لاعب سعودي للإمكانات التي يتمتع بها.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لعبتُ أمام النصر والهلال، وهما فريقان قويان جدا، لكني أشعر أن الهلال سيكسب لقب الدوري.

وأضاف: الموسم الماضي كان قويا، ولكن الاختلاف يكمن في أنه لا يوجد فريق ضعيف حاليا، بسبب وجود لاعبين محترفين على مستوى عال بجانب المحليين وتحت قيادة أفضل المدربين في العالم.

Advertisements

ورأى أن سالم الدوسري، لاعب الهلال، يعتبر أفضل لاعب سعودي، لأنه دائما ما يتطور، وأردف: وأحب أيضا مشاهدة عبدالمجيد السواط في التمرين، لأنه لاعب رائع ويملك الكثير من الإمكانيات التي لم يشاهدها الجميع بعد.

ووصف أميسي مباراة فريقه أمام الهلال في الدوري الأول بأسوأ لحظات مرت عليه، لأن الجميع شاهد حالة الطرد وخسارة النقاط بنتيجة التعادل، ولفت إلى أنه تأثر بالإسباني تشافي لاعب برشلونة السابق، الأمر الذي جعله يتواجد في خانة المحور.

وواصل: التعاون حاليا في المركز الرابع المؤهل لمقعد آسيوي مع كبار القارة، وعلى بعد خطوتين من نهائي كأس الملك، وهذا لم يتحقق إلا بجهد كبير وتدريبات متواصلة لذا أطلب من جماهير وعشاق الفريق الحضور للملعب ومؤازرتنا .