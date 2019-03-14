نادال وفيدرر يواصلان زحفهما ويبلغان ربع نهائي دورة إنديان ويلز

اسماء السيد - واصل الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا زحفه في دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، ببلوغه الدور ربع النهائي على حساب الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-3 و6-4 الأربعاء في ثمن النهائي.

واحتاج نادال (33 عاما) إلى ساعة و26 دقيقة للتخلص من كرايينوفيتش المصنف 113 عالميا وبلوغ ربع نهائي الدورة التي توج بلقبها 3 مرات.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الروسي كارين خاتشانوف الثاني عشر والفائز للمرة الرابعة تواليا على ضارب الارسالات الساحقة الأميركي جون إيسنر الثامن 6-4 و7-6 (7-1).

وكشف نادال أنه لا يرى نفسه يواصل مسيرته حتى سن السابعة والثلاثين، وقال ردا على سؤال حول قدرته على اللعب في سن 37، 38 أو 39 عاما؟ "ربما لا، في كل الأحوال ليس الآن".

وأضاف "لكن لو سُئلت نفس السؤال عندما كان عمري 26 أو 25 عاما، فدون أي شك كنت أجبت بأنني لا ارى نفسي العب حتى سن 33 عاما"، موضحا "وبالتالي فأنت لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحصل".

ويشارك في دورة إنديان ويلز العديد من اللاعبين واللاعبات الذين تخطوا سن الخامسة والثلاثين أبرزهم منافسه السويسري روجيه فيدرر (37 عاما) والكرواتي العملاق إيفو كارلوفيتش (40 عاما) الذي ودع أمام النمسوي دومينيك تييم السابع 4-6 و3-6، والأميركية فينوس وليامس (38 عاما).

وتابع الماتادور أن هذا الاستمرار في اللعب في سن متقدمة "يتطلب ثلاثة عوامل. أولاً، يجب أن تكون متحمسا لما تفعله، وثانيا، يجب أن تعتني بجسدك لتفادي التعرض للإصابات، وأخيرا، يجب أن تستمر في التنافس حتى تشعر بالقدرة على الفوز. وهذا هو الأهم".

وحذا فيدرر الرابع حذو نادال وبلغ ربع النهائي بفوزه السهل على البريطاني كايل إدموند الثاني والعشرين 6-1 و6-4 في 64 دقيقة.

وقال فيدرر "لم يحقق بداية جيدة فدفع الثمن بخسارة المجموعة الاولى. الثانية كانت أفضل دون أي شك. أعتقد انه عانى قليلا".

ويلتقي فيدرر الذي توج بلقبه المئة في مسيرته الاحترافية في دورة دبي الشهر الماضي، في الدور المقبل مع البولندي هوبيرت هوركاتش الذي حقق مفاجأة بتغلبه على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع والعشرين 7-6 (7-3) و2-6 و6-3.

وعلق فيدرر على مواجهة خصمه المقبل "أنا سعيد لأسبوعي حتى الان. لكن لا افكر ابعد من المباراة التالية، لان مواجهة هوبيرت ستكون اختبارا صعبا. لن اقلل من تقديره".

وبلغ الدور ذاته الصربي ميومير كيتشمانوفيتش بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 وصفر-صفر ثم بالانسحاب.

وواصل كيتشمانوفيتش المصنف 130 عالميا بنجاح فرصته الثانية في الدورة كونه فشل في حجز بطاقته إلى الجدول النهائي بخسارته مباراته الأخيرة في التصفيات، بيد أنه استفاد من انسحاب الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بسبب الإصابة في المرفق، لتوجه له الدعوة لتعويضه فأبلى البلاء الحسن حتى الآن وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

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وقبل مشاركته في دورة إنديان ويلز، فاز كيتشمانوفيتش (19 عاما) في مباراة واحدة فقط في مسيرته الاحترافية التي انطلقت هذا العام.

وضرب كيتشمانوفيتش موعدا في ربع النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش الثالث عشر والفائز 6-4 و6-3 على الألماني يان-لينارد شتروف الذي كان أطاح بمواطنه ألكسندر زفيريف الثالث عالميا في الدور السابق.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها راونيتش الدور ربع النهائي للدورة في خامس مشاركة له بها بعد 2014 و2015و2016 و2018 وتبقى افضلها المباراة النهائية لنسخة 2016 عندما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبلغ الفرنسي غايل مونفيس الثامن عشر ربع النهائي بفوزه على الالماني فيليب كولشرايبر 6-صفر و6-2، بعد ان اقصى الاخير الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا.

- خروج موغوروتسا -

ولدى السيدات، خرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة أولى عالميا سابقا من الدور ربع النهائي بخسارتها أمام الكندية بيانكا أندريسكو صفر-6 و1-6.

وحسمت الكندية الواعدة (18 عاما) المشاركة ببطاقة دعوة المباراة في 52 دقيقة.

وقالت أندريسكو "على الأرجح أنني قدمت أفضل مباراة في مسيرتي، كنت في يوم كان فيه كل شيء ناجحا بالنسبة لي، هذا ما أحدث الفارق".

وأضافت الكندية التي ضمنت الارتقاء بين الخمسين الأوليات "بقيت مركزة منذ البداية وحتى نهاية هذه المباراة، لم يكن لدي أي شيء أخسره على الإطلاق، دخلت إلى الملعب من أجل تحقيق الفوز".

وباتت أندريسكو اللاعبة الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا الموسم بعدما رفعت غلتها إلى 26 فوزا.

وتلتقي أندريسكو الرومانية الأصل في دور الأربعة مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة والفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و6-4 و6-4.

واستهلت أندريسكو الموسم في المركز 152 عالميا. ضربت بقوة ببلوغها المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية بفوزها على الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأميركية فينوس وليامس، ثم بلغت نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية.