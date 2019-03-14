غولدن ستايت يوقف سلسلة انتصارات هيوستن وتريبل دابل لوستبروك

اسماء السيد - أوقف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين سلسلة من 9 انتصارات لهيوستن روكتس وأسقطه 106-104 الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، برغم غياب هدافه المصاب كيفن دورانت.

وفي ظل غياب العملاق دورانت، سجل كلاي تومسون 30 نقطة للفائز، فيما حقق لاعب الارتكاز ديماركوس كازنز أعلى رصيد له هذا الموسم مع 27 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة. وساهم الموزع المميز ستيفن كوري بـ24 نقطة.

وقال تومسون "عندما يكون كيفن غائبا لا نحصل على ترف التمرير له. كان علينا التمرير إلى +بوغي+ (كازنز) تحت السلة فقام بتسهيل الأمور علينا لتحقيق الفوز".

وغاب دورانت، أفضل لاعب مرتين في نهائي الدوري، بسبب التواء في كاحله عانى منه الاحد ضد فينيكس.

لكن غولدن ستايت نجح بحسم المباراة، خصوصا بفضل تسديدات تومسون البعيدة، إذ زرع 5 ثلاثيات من 10 محاولات.

وأضاف تومسون الذي يتصدر فريقه المنطقة الغربية مع 46 فوزا و21 خسارة "حتى لو شارك أو غاب كيفن، ألعب بنفس الطريقة. أحاول الاستمرار بالتحرك وأكون قوة (لفريقي)"."

وتعين على كازنز الذي وقع كلاعب حر مصاب في تموز/يوليو، التأقلم مع تشكيلة تعج بالنجوم في غولدن ستايت، وذلك بعد عودته إلى الملاعب في كانون الثاني/يناير اثر قطع في وتر أخيل.

ونجح العملاق في فرض قوته البدنية تحت السلة وكان الاكثر التقاطا للمتابعات في فريقه.

بدوره، قال كوري "لقد قمنا بجهد جماعي لتمرير الكرات له تحت السلة. لا يجب أن يفاجىء عمله أحدا في هذا الاطار".

وكان هيوستن فاز في أول 3 مباريات على غولدن ستايت هذا الموسم، علما انه تقدمه 3-2 في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي قبل أن يخسر بسبع مباريات.

وعجز هيوستن أن يصبح أول فريق يهزم غولدن ستايت في كل المواجهات الثنائية منذ تعيين ستيف كير مدربا لووريرز وبلوغه النهائي أربع مرات متتالية.

وقال كير "هذا فوز جيد لنا. لدينا 15 مباراة متبقية لمعرفة الاحتمالات".

ولدى الخاسر الذي يحتل المركز الرابع في الغربية بالتساوي مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، سجل متصدر ترتيب هدافي الدوري جيمس هاردن 29 نقطة و10 تمريرات حاسمة وأضاف الموزع كريس بول24 نقطة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 13 نقطة و13 متابعة.

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وأسقط بول رميتين حرتين قبل 47 ثانية على نهاية الوقت مقلصا الفارق إلى 104-100، ثم زرع ثلاثية بعد خطأ من اندريه ايغوودالا ليصبح الفارق نقطة واحدة 104-103 قبل 10 ثوان على نهاية الوقت.

لكن كوري سجل رميتين حرتين قبل 8 ثوان معززا الفارق، ثم ارتكب غولدن ستايت خطأ على هاردن ليرسله إلى خط الرميات الحرة. سجل هاردن رميته الأولى قبل أن يهدر الثانية ويسمح لايغوودالا بالتقاط المرتدة وحسم حامل اللقب المباراة.

- تريبل دابل لوستبروك -

وحقق الموزع راسل وستبروك التريبل دابل الـ26 في هذا الموسم، عندما قاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه بروكلين نتس 108-96.

وسجل وستبروك 31 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة و3 سرقات، واضاف المهاجم بول جورج 25 نقطة و9 متابعات، فيما كان البديل سبنسر دينويدي أفضل مسجل للخاسر مع 25 نقطة.

وتقدم نتس 52-42 بين الشوطين، لكنه عجز عن ايقاف اوكلاهوما في الشوط الثاني.

وقال وستبروك "يقتضي عملي بجلب الطاقة كل ليلة. كان خطأي في الشوط الأول. عرفت انه يجب التعويض في الشوط الثاني".

وكان جاستيس وينسلو (16 نقطة) أحد سبعة لاعبين سجلوا 10 نقاط أو أكثر وقادوا ميامي هيت الى الفوز على ضيفهم ديترويت بيسوتنز 108-74.

ورضخ بيستونز الذي سجل له بلايك غريفين 13 نقطة، في الربع الثالث الذي حسمه ميامي 33-8 وافتتح الشوط الثاني بسلسلة من 21 نقطة متتالية.

ورفع ميامي رصيده إلى 32 فوزا و35 خسارة في المركز الثامن ضمن المنطقة الشرقية، وهو الاخير المؤهل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، متقدما على أورلاندو ماجيك وتشارلوت هورنتس.

وسجل برادلي بيل 23 نقطة والبديل توماس براينت 21 نقطة و10 متابعات ليقودا واشنطن ويزاردز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 100-90.

وتألق الاسترالي جون كولينز (27 نقطة و12 متابعة) فقاد أتلانتا هوكس الى الفوز على ممفيس غريزليز 132-111، على غرار دونوفان ميتشل (26 عاما) الذي ساهم بفوز يوتا جاز على فينيكس صنز 114-97.