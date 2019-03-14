سوبر كورة.. من ينتصر فى صراع القهاوى.. محمد صلاح أم الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مباريات محمد صلاح متنفس الجماهير المصرية من ضغوط العمل، كما أن لها طقوسا خاصة يستعد بها كل مشجع انتظارا لصافرة بداية اللقاء لمتابعة الفرعون المصرى محمد صلاح، ومن ضمن هذه الطقوس هى مشاهدة المباراة مع الأصحاب على المقاهى التى أصبحت منقذ الجماهير من استغلال القنوات وتشفير المباريات. لمعرفة من انتصر فى الصراع اضغط هنا:

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