شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى يعلن تجدد إصابته قبل موقعة النجوم والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى حارس مرمى النجوم إف سى، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يؤكد من خلاله تجدد إصابته.

كان ”الخليج 365” قد كشف فى الساعات الماضية إن إصابة عصام الحضرى التى تجددت فى العضلة الأمامية ستبعده لمدة 10 أيام قبل العودة للتدريبات مرة أخرى.

ويخضع الحضرى لبرنامج تأهيلى خاص، سيستمر لمدة 10 أيام، قبل العودة للتدريبات مرة أخرى، الأمر الذى سيؤدى لغيابه عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها الجمعة المقبلة، فى إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، يحتل النجوم المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 22 نقطة.

وكان السد العالى قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبد الفتاح بدلاً منه، ليغيب عن مواجهتى وادى دجلة وحرس الحدود ثم عاد إلى التدريبات الجماعية قبل أن تجدد إصابته.