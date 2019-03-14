شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف إيجابيات وسلبيات الساورة بالفيديو قبل مواجهته فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بمباراة شبيبة الساورة الجزائرى، وتوجيه بعض التعليمات الخاصة بالمباراة التى تقام السبت المقبل فى ختام مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعرض لاسارتى مع اللاعبين لقطات من بعض المواجهات التى خاضها فريق الساورة، والحديث عن الجانب الفنى والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين، فى إطار استعدادات الجهاز الفنى لمواجهة بطل الجزائر، والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى من خلال التدريبات اليومية.