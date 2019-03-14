شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل تعديل عقد "كهربا" بعد حسم بطاقة التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل مسئولو الزمالك عقد جلسة مع كهربا، صانع ألعاب الفريق، من أجل تعديل عقده عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يأتى تفضيل مسئولى الزمالك بتعديل عقد "كهربا" عقب مواجهة نصر حسين داى نظرا للتركيز مع الفريق فقط فى المواجهة المقبلة التى ستحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل مع نصر حسين داى للتأهل مباشرة لدور ربع النهائى الإفريقى بغض النظر عن نتائج المنافسين.