شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع الحمل البدنى للشناوى قبل مواجهة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى رفع الحمل التدريبى لمحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق خلال المران الذى يقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس.
وكان الشناوى قد شارك فى بعض الوحدات التدريبية الخفيفة أمس تحت إشراف طارق سليمان كخطوة أولى لتجهيز اللاعب الذى يعانى من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم.
وبات من المنتظر أن يشهد مران الأهلي اليوم زيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجى للشناوى من أجل تجهيزه للتواجد ضمن قائمة الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائرى.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.
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