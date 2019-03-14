شكرا لقرائتكم خبر عن شبيبة الساورة يصل القاهرة الليلة ويتدرب فى برج العرب استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فريق شبيبة الساورة الجزائرى القاهرة فى السادسة مساء اليوم، استعداداً لمواجهة الأهلى السبت المقبل على ملعب برج العرب، فى إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتوجه الفريق الجزائرى من مطار القاهرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق لمدة يومين، وفقا لأجندة الجهاز الفنى التى حددها قبل موعد وصوله إلى القاهرة، ويستعد الجهاز الإدارى بالأهلي لاستقبال بعثة الساورة، من مطار القاهرة، ومرافقتهم إلى فندق الإقامة فى الإسكندرية، وتوفير سُبل الراحة أمامهم، ليكون استقبال جيد للأشقاء الجزائريين.

فى الوقت الذى أنهى الجهاز الإداري بالأهلى جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائرى، وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائرى، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف.

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ووفقا لنظام الكاف، يؤدى فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب فى السادسة مساء غد.