شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عنتر لـ سوبر كورة: الخوض فى أعراض اللاعبات يهدد المصارعة بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد نادية عنتر واحدة من أبرز لاعبات منتخب المصارعة، شاركت فى الكثير من البطولات، وحققت الكثير من الألقاب، قبل أن تعتزل اللعبة وتتفرغ لحياتها الشخصية، بجانب إرضاء خبرتها الرياضية.

وفى ظل قلة عدد البنات اللاتى تمارسن لعبة المصارعة، حرص سوبر كورة على محاورتها لكشف أسباب انقراض اللعبة نسائيا، وما الأزمات التى تواجه البنات فى الرياضة عامة و المصارعة خاصة، لقراءة الحوار اضغط هنا: