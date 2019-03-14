شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى المنتخب الأولمبى أمام أمريكا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، موعد وديتىّ الفراعنة أمام أمريكا يوم 22 مارس الجارى، وهولندا يوم 26 من نفس الشهر.

وتقام مباراة مباراة المنتخب الأولمبى أمام أمريكا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أما لقاء هولندا فتقام فى الرابعة عصرًا.

ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أقصى استفادة فنية من الوديتين القويتين أمام أمريكا وهولندا فى إطار إعداد منتخب مصر لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.