اخبار الرياضه

الأهلى يختبر مروان محسن طبياً لتحديد مصيره أمام شبيبة الساورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر مروان محسن طبياً لتحديد مصيره أمام شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مروان محسن، مهاجم الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق المران المسائى اليوم من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذى شعر ببعض الآلام فى العضلة الخلفية أمس.

وكان مروان محسن قد اشتكى من بعض الآلام الخفيفة فى العضلة الخلفية أمس، ويقوم الجهاز الطبى بالاطمئنان على اللاعب الذى تبقى فرصة قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى.

ويلتقى الأهلى مع شبيبة الساورة الجزائرى فى السادسة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يختبر مروان محسن طبياً لتحديد مصيره أمام شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى