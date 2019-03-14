شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر مروان محسن طبياً لتحديد مصيره أمام شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مروان محسن، مهاجم الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق المران المسائى اليوم من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذى شعر ببعض الآلام فى العضلة الخلفية أمس.

وكان مروان محسن قد اشتكى من بعض الآلام الخفيفة فى العضلة الخلفية أمس، ويقوم الجهاز الطبى بالاطمئنان على اللاعب الذى تبقى فرصة قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى.

ويلتقى الأهلى مع شبيبة الساورة الجزائرى فى السادسة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.