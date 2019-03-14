شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو مانى: Well done boys.. والجمهور: "الله عليك يا فخر العرب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Well done boys.. هكذا علق النجم السنغالى ساديو مانى على صورة نشرها بعدما سجل الهدف الـ52 مع ليفربول بمختلف المسابقات، فى فوز فريقه على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وعلق أحد المتابعين العرب على صورة ساديو مانى بالجملة الشهيرة التى دائما ما تطلق على اللاعب المصرى محمد صلاح "الله عليك يا فخر العرب"!.



الله عليك يا فخر العرب



ساديو مانى

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وحسم ليفربول الإنجليزى تأهله إلى الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر.

أهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وأحرز السنغالى ساديو مانى هدف التقدم لصالح ليفربول ضد بايرن ميونخ بعد خطأ كبير من الحارس مانويل نوير فى الدقيقة 26، ثم سجل ماتيب لاعب الريدز هدف التعادل للبايرن ضد فريقه بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 39 من زمن المباراة.



محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وفى الشوط الثانى، أضاف فيرجيل فان ديك هدف ليفربول الثانى من رأسية رائعة فى الدقيقة 69، ثم اختتم ساديو مانى ثلاثية الريدز ضد البايرن من صناعة محمد صلاح فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ينضم ليفربول لقائمة المتأهلين لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 3/1، حيث كانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز انتهت بالتعادل السلبى.