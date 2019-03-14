صراع هداف الأبطال.. مفاجأة صربية.. ميسي ينافس ورنالدو خارج السباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم انتظار الجميع ما ستسفر عنه قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام ظهر غدًا الجمعة، إلا أن الصراع في المسابقة الأوروبية وصل لذروته على مستوى الهدافين.

المفاجأة الكبرى وهو ابتعاد نجم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن القمة في ظل وجود منافسة من جانب الصربي دوسان تاديتش لاعب فريق أياكس الهولندي.

مفاجأة صربية

فريق أياكس حقق العديد من المفاجآت خلال هذه النسخة بدوري أبطال أوروبا إما بتجاوزه دور المجموعات أو بإقصائه فريق ريال مدريد بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ.

المفاجآت طالت نجم أياكس الصربي دوسان تاديتش والذي لفت إليه الكثير من الأنظار خلال مباراة الريال الأخيرة في إياب دور ثمن النهائي.

ويتصدر حاليًا صاحب الـ30 عامًا ترتيب المسابقة الأوروبية برصيد تسعة أهداف كما بإمكان لاعب ساوثهامبتون السابق توسيع الفارق خلال مباراتي دور الثمانية.

- ميسي ينافس

يحاول ليونيل ميسي إلى الوصول لقمة هدافي دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد حاليًا في الوصافة برصيد 8 أهداف.

ميسي غاب السنوات الأخيرة الماضية عن الوصول لقمة هدافي دوري الأبطال حيث كان آخر مرة يتواجد في الصدارة خلال نسخة (2014 -2015) والتي حسم خلالها برشلونة البطولة بالفوز على يوفنتوس (3-1) في المباراة النهائية.

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- هداف بورتو يزاحم وصراع ثلاثي

على خطى فريقه بورتو يسعى المهاجم المالي موسى ماريجا إلى وضع نفسه بين كبار الهدافين خلال النسخة الحالية حيث أحرز مهاجم الفريق البرتغالي ستة أهداف.

في المقابل، يدخل الثلاثي هاري كين مهاجم توتنهام وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صراع حول الوصول للقمة حيث يمتلك الثلاثي حتى الآن خمسة أهداف.

- رونالدو خارج السباق

بعدما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لبلوغ دور ربع النهائي بتسجيله ثلاثة أهداف أمام أتليتكو مدريد بالمباراة الماضية إلا أن نجم فريق السيدة العجوز يبقى خارج السباق حيث يمتلك في رصيده أربعة أهداف فقط.

رونالدو هداف آخر ثلاثة نسخ مع فريقه السابق ريال مدريد لا يزال بإمكانه الفرصة اللحاق بالقمة حال وصول اليوفي للمباراة النهائية بجانب مواصلته تسجيله الأهداف في المباريات المقبلة.

ويتساوى رونالدو مع الثلاثي ليروي ساني وجابرييل خيسوس لاعبي مانشستر سيتي، وحكيم زياش لاعب أياكس.

- صلاح وماني

على الرغم من منافسة محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة هداف دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية بعدما سجل 11 هدف، إلا أن "مو" لا يزال بعيدًا عن الصراع خلال هذه النسخة حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف وهو نفس عدد أهداف زميله في الفريق ساديو ماني.