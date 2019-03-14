صدمة لبرشلونة قبل قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديبملي مدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى أربعة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراته امام ليون.

وتعرض ديبملي للإصابة خلال مشاركته رفقة الفريق الكتالوني أمام نظيره ليون في المباراة التي جمعتهما في إطار إياب منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأوضح بيان النادي أن ديمبلي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الايسر، وحاجته للغياب مدة قد تصل إلى شهر.

وحل صاحب الـ21 عامًا بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من زميله البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل آخر أهداف برشلونة في مباراته أمام ليون والتي فاز بها بنتيجة 5-1، ثم اشتكى من الإصابة إلا أنه أكمل المباراة.

جدير بالذكر أن ديمبلي سيغيب عما يقرب من 5 مباريات لبرشلونة في الدوري أمام كل من ريال بيتيس، إسبانيول، فياريال، أتلتيكو مدريد وهويسكا.