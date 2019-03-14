محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديبملي مدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى أربعة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراته امام ليون.
وتعرض ديبملي للإصابة خلال مشاركته رفقة الفريق الكتالوني أمام نظيره ليون في المباراة التي جمعتهما في إطار إياب منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوضح بيان النادي أن ديمبلي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الايسر، وحاجته للغياب مدة قد تصل إلى شهر.
وحل صاحب الـ21 عامًا بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من زميله البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل آخر أهداف برشلونة في مباراته أمام ليون والتي فاز بها بنتيجة 5-1، ثم اشتكى من الإصابة إلا أنه أكمل المباراة.
جدير بالذكر أن ديمبلي سيغيب عما يقرب من 5 مباريات لبرشلونة في الدوري أمام كل من ريال بيتيس، إسبانيول، فياريال، أتلتيكو مدريد وهويسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لبرشلونة قبل قرعة ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.