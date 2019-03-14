فحص طبي لمروان.. ولاسارتي يرفع الحمل التدريبي للشناوي استعدادًا للساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يخضع مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي، اليوم الخميس، قبل انطلاق المران المسائي من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وكان مهاجم الأهلي اشتكى من بعض الآلام في العضلة الخلفية خلال تدريبات أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري والمقرر لها السبت.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم اليوم بالاطمئنان على اللاعب والذي تبقى فرصه قوية للتواجد ضمن الحسابات الفنية في مباراة بطل الجزائر.

وفي سياق متصل، قرر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رفع الحمل التدريبي لحارس الفريق محمد الشناوي بعدما شارك في جزء من التدريبات أمس.

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وتأتي تلك الخطوة من أجل تجهيز اللاعب الذي يعاني من الإصابة في التواء في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد سبع نقاط، بينما يحتل شبيبة الساورة الصدارة برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج لنتيجة الفوز في مباراة السبت من أجل ضمان صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل دون النظر لنتيجة مباراة سيمبا التنزاني أمام فيتا كلوب.