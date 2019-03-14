تقرير.. قبل قرعة الأبطال.. ليفربول بين حرب الداخل و"الغموض" و"العقدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل ليفربول مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تخطيه عقبة بايرن ميونيخ على ملعبه وبين جماهيره بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من عمر المسابقة الأوروبية بعد انتهاء المباراة الأولى في الآنفيلد بنتيجة التعادل السلبي.

ليفربول الطامح بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب إلى إعادة الريدز كان قريبًا في النسخة الماضية من التتويج باللقب الأوروبي إلا أن النهاية جاءت سلبية بالسقوط أمام ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة.

السقوط من الريال في نهائي كييف لم يمنع كلوب ولاعبيه من أجل تحقيق الحلم وهو الوصول لمنصة التتويج في بطولة تعد الأعرق في القارة العجوز والعالم خاصة أن آخر ألقاب النادي الإنجليزي يعود لعام 2005 بعد الفوز على ميلان في نهائي إسطنبول الشهير.

ليفربول أمامه العديد من المحطات الصعبة في ظل وجود منافسين لديهم الخبرة أوروبيًا إلا أن القرعة والتي ستقام غدًا قد تقف بجانب النادي الإنجليزي وتضعه ضد منافس في المتناول.

- الطريق السهل

ضمن فريقي بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي مقعدهما بين الثمانية الكبار في البطولة الأوروبية خلال هذا الموسم، فالنادي البرتغالي تجاوز عقبة روما الإيطالي بالفوز عليه بمجموع المباراتين (4-3).

في المقابل، حقق أياكس الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل من خلال الفوز على بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وقد تسفر القرعة في وضع ليفربول أمام بورتو أو أياكس وهنا سيكون طريق الريدز سهلاً نسبيًا من أجل الوصول لنصف النهائي.

ليفربول أيضًا يملك سابقة تاريخية ليست بالبعيدة بعدما حقق فوزًا على بورتو البرتغالي في النسخة الماضية بخمسة أهداف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- مواجهة إنجليزية

ليفربول قد يكون طريقه إنجليزيًا بعد وصول مانشستر يونايتد وسيتي بجانب توتنهام هوتسبير وهنا سيقع الريدز في مواجهة صعبة نظرًا للمواجهات الإنجليزية بجانب قوة المنافسين خلال هذه النسخة.

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ولم يواجه ليفربول خصمه مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا مطلقًا إلا أنهم التقيا في منافسة الدوري الأوروبي موسم (2015 -2016) حيث حقق الريدز في الذهاب (2-0) قبل أن تنتهي موقعة الإياب بنتيجة التعادل (1-1).

في المقابل، سبق وأن واجه ليفربول خصمه مانشستر سيتي خلال النسخة الماضية وتحديدًا في دور الثمانية أيضًا واستطاع الريدز أن يحقق الفوز في المباراتين بواقع (3-0) ذهابًا و(2-1) إيابًا.

بينما لم تشهد بطولة دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أي مواجهة سابقة بين ليفربول وتوتنهام.

- برشلونة أو يوفنتوس

قرعة دور الثمانية قد تشهد مواجهة نارية بين ليفربول أمام برشلونة أو يوفنتوس في ظل التاريخ الذي يمتلكه الثلاثي على المستوى القاري.

ليفربول لم يواجه برشلونة منذ نسخة 2006 -2007 وتحديدًا تفوق ممثل الإنجليز رغم خسارته في الذهاب (1-0) إلا أن الريدز فاز على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

والتقى ليفربول بخصمه برشلونة في 8 مناسبات سابقة حقق خلالها الريدز الفوز ثلاث مباريات مقابل خسارتين بجانب ثلاث تعادلات.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لم يسبق له أن واجه برشلونة في أي مسابقة أوروبية مطلقًا

في المقابل، كانت آخر مواجهات ليفربول أمام يوفنتوس في نسخة 2004 -2005 وتفوق حينها الريدز على فريق "السيدة العجوز" بالفوز (2-1) بمجموع المباراتين بدور الثمانية.

وسبق وأن واجه ليفربول منافسه يوفنتوس في ست مباريات حقق الفوز في مباراتين مقابل ثلاث هزائم وتعادل.

وبعيدًا عن تاريخ الفريقين يمتلك يورجن كلوب تاريخًا سلبيًا أمام اليوفي بعدما سبق وأن تفوق النادي الإيطالي عليه مرتين في نسخة (2014 -2015) خلال تواجد الألماني مع فريق بروسيا دورتموند.