الجونة يستضيف اختبارات منتخب الشباب على ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
وافق نادي الجونة على الطلب المقدم من اتحاد الكرة المصري بخوض مباريات منتخبات الصعيد من مواليد 2001 على ملعبه والتي يشرف عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين لاختيار أفضل المواهب التي ستنضم للقائمة النهائية للمنتخب.
ومن المقرر أن يستضيف الملعب الفرعي لاستاد نادي الجونة، مباريات منطقة الصعيد مواليد 2001، على أن يتحمل نادي الجونة كافة تكاليف استضافة وإقامة الفرق المشاركة والجهاز الفني لمنتخب الشباب في إطار سعي منظومة نادي الجونة للمساهمة في تقدم كرة القدم المصرية.
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