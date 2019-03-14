تقرير.. ما بين 2009 و 2019.. هل يعيد التاريخ نفسه ويمنح برشلونة اللقب السادس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تواجد 4 فرق إنجليزية لأول مرة منذ نسخة 2009 حيث تأهل كل من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول وتوتنهام من إنجلترا، بجانب برشلونة الإسباني، آياكس الهولندي، بورتو البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي.

تأهل 4 فرق إنجليزية بمثابة فأل حسن لبرشلونة الإسباني ففي النسخة الأخيرة من تواجد الرباعي الإنجليزي تُوج الفريق الكتالوني بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

ماذا حدث في نسخة 2009؟

جمعت منافسات دور الـ16 أتتليكو مدريد مع بروتو، ليون مع برشلونة - نفس ما حدث النسخة الحالية- آرسنال مع روما، إنتر ميلان مع مانشستر يونايتد، تشيلسي مع يوفنتوس، فياريال مع باناثينايكوس، سبورتينج لشبونة مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد مع ليفربول.

نجح الرباعي الإنجليزي آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول في إقصاء كل من روما، يوفنتوس، إنتر ميلان، ريال مدريد -على الترتيب- بجانب تأهل كل من فياريال وبرشلونة وبورتو وبايرن ميونخ إلى دور ربع النهائي من منافسات البطولة.

أوقعت القرعة فياريال مع آرسنال، مانشستر يونايتد مع بورتو، ليفربول مع تشيلسي، برشلونة مع بايرن ميونخ.

حقق برشلونة فوزًا سهلًا على الفريق البافاري في مباراة الذهاب برباعية دون رد على ملعب كامب نو وتعادل إيجابيًا (1-) في لقاء العودة، بينما لقن تشيلسي نظيره ليفربول درسًا قاسيًا بعد فاز بثلاثية مقابل هدف في مباراة الذهاب على ملعب آنفليد وتعادل بنتيجة 4-4 في ستامفورد بريدج، كما لحق كل من آرسنال ومانشستر يونايتد بالثنائي إلى نصف النهائي.

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واجه برشلونة نظيره تشيلسي الإنجليزي تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب وإيجابيًا في الإياب بنتيجة 1-1، ليحسم الفريق الكتالوني مقعده في النهائي، قبل أن يلحق به مانشستر يونايتد بعد فوزه على آرسنال بنتيجة 4-2 في مجموع اللقائين.

نجح برشلونة في التغلب على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو سجلهما ليونيل ميسي وصمويل ايتو.

السيناريو يتكرر

تأهل الموسم الحالي أربعة فرق من إنجلترا مقابل فريق واحد من إسبانيا وهو برشلونة.

تخطى برشلونة منافسه ليون الفرنسي في دور الـ16 لبطولة نسخة 2009 بعد التعادل إيجابيًا في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما، ثم فوز البلوجرانا بنتيجة 5-2 في لقاء العودة.

الموسم الحالي واجه برشلونة ليون في منافسات دور الـ16، تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب ثم فاز الفريق الكتالوني في لقاء الغياب بخماسية مقابل هدف.

خروج ريال مدريد في منافسات دور الـ16 مثلما حدث منذ 10 سنوات على يد ليفربول.