أوروبا ترتعش.. كيف تناولت صحف أوروبا "خماسية" برشلونة و "لحظة" ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسم فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي تأهلهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لتكمل الفرق الثماني التي ستتنافس على المربع الذهبي للبطولة.

الفريق الكتالوني نجح في الفوز على ضيفه الفرنسي بخماسية مقابل هدف بعدما تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، كما نجح ليفربول في تسجيل ثلاثية في مرمى مانويل نوير حارس مرمى الفريق الألماني في مباراة انتهت بنتيجة 3-1.

صحف أوروبا سلطت الضوء على تأهل الفريقين.. ويستعرض الخليج 365 أبرز أغلفة الصحف:

ماركا

إعصار برشلونة

ووصفت الصحيفة الإسبانية الخماسية التي أمطر بها برشلونة شباك ليون الفرنسي بالإعصار، لافتة إلى أن الفريق الكتالوني أكمل عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي للبطولة.

سبورت

أوروبا ترتعش بخماسية برشلونة

وذكرت الصحيفة أن قارب برشلونة وصل إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على ليون.

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تايمز

الفئة الأقوى في ميونخ

وأبرزت الصحيفة البريطانية تألق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي الذي دافع عن مرماه أمام بايرن ميونخ بل وسجل هدفًا من رأسية رائعة سكنت شباك نوير.

إندبندنت

ماني رجل اللحظة

ذكرت الصحيفة أن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول هو رجل اللحظة في الوقت الحالي رفقة الريدز، فصاحب الـ26 عامًا سجل هدفين رائعين في مرمى الفريق البافاري.

بيلد الألمانية

كلوب يُخرج الباڤاري في دوري الأبطال

الصحيفة الألمانية سلطت الضوء على نتيجة المباراة، كما لفتت إلى أن بايرن هو الفريق الألماني الثاني الذي يودع منافسات البطولة بعد خروج بروسيا دورتموند على يد توتنهام.