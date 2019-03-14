رابطة محترفي التنس تستحدث بطولة جديدة في 2020

تعتبر كأس رابطة اللاعبين المحترفين، التي ستقام بداية العام، أحدث بطولات التنس في أجندة عام 2020 والتي أعلنت عنها الرابطة اليوم الأربعاء، حيث سيشهد هذا الموسم 63 بطولة في 29 دولة، فضلاً عن البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وستقام هذه البطولة، التي ستكون خاصة بالفرق، على مدار 10 أيام في 3 مدن أسترالية بالتوازي وهي: سيدني وبريسبان وأخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

وسينظم هذا الحدث بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي للعبة، وسيحظى بمشاركة 24 دولة، بينما سيبلغ إجمالي جوائزه 15 مليون دولار، وسيضيف 750 نقطة كحد أقصى في التصنيف العالمي.

وأعلنت الرابطة أن هذا الموسم سيختتم ببطولة الأساتذة الختامية في لندن والتي ستحتفل بمرور 50 عاماً على إقامتها للمرة الأولى في طوكيو في 1970، حيث سيحتضن ملعب (O2 Arena) البطولة للعام الـ12 على التوالي.