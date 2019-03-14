أبرز التغييرات بقواعد ولوائح بطولة العالم للفورمولا في 2019

أبرز التغييرات في قواعد ولوائح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 بالموسم الجديد 2019:

أجنحة جديدة

أصبحت الأجنحة الأمامية أعرض بمقدار 20 سنتيمتراً عما كانت عليه في 2018، كما تم تحريكها لمسافة سنتيمترين إلى الأعلى، وبمقدار 2.5 سنتيمتر إلى الأمام، كما تم تحرك الأجنحة الخلفية بمقدار سنتيمترين إلى أعلى، وأصبحت أعرض بمقدار 10 سنتيمترات، وذلك أملاً في تحسين خصائص الديناميكا الهوائية للسيارات، ما يجعل عملية تجاوز السيارات الأخرى أكثر سهولة.

خزانات وقود أكبر

تستطيع السيارات المشاركة في البطولة الآن الاعتماد على خزان وقود تبلغ سعته 110 كيلوغرامات من الوقود بزيادة 5 كيلوغرامات عن العام الماضي، وذلك أملاً في تقليل الحاجة إلى إدخار الوقود من ناحية وتعزيز فترة التواجد على المضمار.

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الإطارات

ما زالت شركة بيريللي هي المصدر الحصري لإطارات السيارات المشاركة في البطولة، كما سيكون متاحاً أمام الفرق اختيار ثلاث من 5 فئات للإطارات، بعدما كان الاختيار من 7 فئات في الماضي، حيث ستكون هناك 5 درجات من النعومة والصلابة.

وزن السائق

يعتبر وزن السيارة الآن منعزلاً عن وزن السائق، ويتعين ألا يزيد وزن السائق مع مقعده ومهماته عن 80 كيلوغراماً في كل سباق، مع السماح للسائق بإضافة ثقل حتى الوصول لهذا الوزن إذا احتاج لهذا من أجل حفظ الاتزان.