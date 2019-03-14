ساوثغيت: نهائي دوري الأبطال ربما يتسبب في ارتباك منتخب إنجلترا

أكد مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أن استعدادات بلاده لخوض قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا في 6 يونيو (حزيران)، ربما تتأثر بشكل سلبي، إذا وصل فريقان إنجليزيان إلى نهائي دوري الأبطال.

سيقام نهائي دوري الأبطال في مدريد في أول يونيو (حزيران)، بينما ستلعب إنجلترا قبل نهائي دوري الأمم في البرتغال بعدها بـ5 أيام.

وقال المدرب للصحافيين: “ربما يحدث ارتباك، دعونا نقول إنه إذا وصل فريقان من فرقنا إلى نهائي دوري الأبطال لن يكون من الممكن أن يلتحق اللاعبون بالتشكيلة قبل الإثنين، في أفضل حال، بينما سنلعب الخميس.

وأضاف: “في ظل المشاعر المتعلقة بنهائي دوري الأبطال، هل يكون بوسع اللاعبين من الناحية العملية خوض مباراة مساء الخميس معنا؟”.

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وتأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وليفربول إلى دور ربع النهائي في دوري الأبطال، في أول ظهور لأربعة فرق إنجليزية في هذا الدور منذ 2009.

وتضم تشكيلة ساوثغيت التي ستخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر 13 لاعباً من هذه الأندية، على رأسهم القائد هاري كين، وجوردان هندرسون، ورحيم سترلينج.

وستلعب إنجلترا مع جمهورية التشيك في ويمبلي 22 مارس (آذار)، قبل أن تسافر للعب في ضيافة منتخب الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام.