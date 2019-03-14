كلوب بعد إقصاء بايرن: عدنا إلى قمة كرة القدم

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه أظهر أنه عاد كواحد من أبرز القوى في كرة القدم الأوروبية، بعد الفوز 3-1 على بايرن ميونخ في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

أبلغ كلوب الصحافيين: “كان فوزاً مهماً لأسباب مختلفة، كان مهماً على الجانب المالي، وأيضاً من أجل الثقة، عدنا إلى الواجهة، عدنا إلى قمة كرة القدم”‭.

وأضاف: “كان ذلك جزءاً من الخطة عندما بدأنا مشروعنا، ما زال علينا التطور، لكن الفوز على بايرن هنا أمر كبير”.

وتابع: “أحرزنا هدفاً رائعاً في الشوط الأول، اهتزت شباكنا لكن الجميع شاهد أنه كان يمكننا الفوز، أنا سعيد بالأداء الناضج في الشوط الثاني، وإظهار قوتنا ودفاعنا القوي أيضاً”.

واختتم: “فخور باللاعبين لأنه إنجاز كبير، نحن على الطريق الصحيح، وأحببت ما قدمه اللاعبون”.