كلوب بعد إقصاء بايرن: عدنا إلى قمة كرة القدم

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه أظهر أنه عاد كواحد من أبرز القوى في كرة القدم الأوروبية، بعد الفوز 3-1 على بايرن ميونخ في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
أبلغ كلوب الصحافيين: “كان فوزاً مهماً لأسباب مختلفة، كان مهماً على الجانب المالي، وأيضاً من أجل الثقة، عدنا إلى الواجهة، عدنا إلى قمة كرة القدم”.
وأضاف: “كان ذلك جزءاً من الخطة عندما بدأنا مشروعنا، ما زال علينا التطور، لكن الفوز على بايرن هنا أمر كبير”.
وتابع: “أحرزنا هدفاً رائعاً في الشوط الأول، اهتزت شباكنا لكن الجميع شاهد أنه كان يمكننا الفوز، أنا سعيد بالأداء الناضج في الشوط الثاني، وإظهار قوتنا ودفاعنا القوي أيضاً”.
واختتم: “فخور باللاعبين لأنه إنجاز كبير، نحن على الطريق الصحيح، وأحببت ما قدمه اللاعبون”.
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