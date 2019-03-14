ميلنر: اللمسة الأخيرة لماني مذهلة

أكد جيمس ميلنر أن زميله ساديو ماني أظهر إمكانات “مذهلة” في تسجيل هدف ليفربول الأول في الانتصار (3-1) على مستضيفه بايرن ميونيخ، ليقود الفريق الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيطر ماني على تمريرة فيرجيل فان ديك الطويلة بلمسة رائعة أخرجت المدافع رافينيا من تمركزه، وتركت الحارس مانويل نوير الذي تقدم لمقابلته بلا حول ولا قوة، قبل أن يسدد من فوق ماتس هوملز، ونيكلاس زوله في الشباك.

وأضاف المهاجم السنغالي هدف ليفربول الثالث بضربة رأس ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في العدد ذاته من المباريات في البطولة.

وأبلغ ميلنر الصحافيين: “ساديو متألق.. الهدف الأول كان مذهلاً حقاً بطريقة استقباله للكرة وهدوئه ولمسته الأخيرة، أتمنى أن يواصل هذا الأداء حتى نهاية الموسم”.

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ومع معاناة محمد صلاح لاستعادة لمسته التهديفية مثل الموسم الماضي تقدم ماني لقيادة الفريق.

وأضاف ميلنر: “أعتقد أنه كان أداءً جيداً خارج ملعبنا في أوروبا أمام فريق جيد، الأمر ليس سهلاً وكنا نعلم أنه سيسيطر، لم نقدم الأداء الأفضل لنا لكن الأمر يتعلق بالنتيجة”.

وتابع: “دافعنا بشكل جيد ولم نمنح المنافس الكثير وثلاثي الهجوم “ماني وصلاح وروبرتو فيرمينو” كان مذهلاً”.